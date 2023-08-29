В Браславе электромонтер чудом выжил после удара током в 380 вольт 5 29.08.2023, 18:24

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ЧП произошло 25 августа.

В Браславе электромонтер получил удар током в 380 вольт и чудом выжил. Подробности сообщили в Следственном комитете.

ЧП произошло 25 августа, когда 34-летний электромонтер выполнял работу по установке электрощита питания подъемного крана на стройобъекте в Браславе. Мужчина получил сильный удар током в 380 вольт. Травмированного работника обнаружили строители и сразу же позвонили в скорую помощь.

- Пострадавший электромонтер госпитализирован. Проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе.

Как пояснили в СК, предварительно установлено, что электромонтер нарушил технику безопасности, так как выполнял работу, не удостоверившись, что основной щит электропитания оборудования на 380 вольт обесточен.

Назначен ряд судмедэкспертиз, изъята документация. Результаты проверки СК будут обнародованы позже.

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