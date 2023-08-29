В Беларуси охотники хотят начать отстрел медведей 5 29.08.2023, 18:41

1,746

Там считают, что животные догадаются об опасности и будут осторожнее.

Белорусское общество охотников и рыболовов предлагает вывести бурого медведя из Красной книги, чтобы его численность можно было регулировать. Там считают, что медведи догадаются о начавшейся охоте на них и станут сдержанней в своем поведении, пишет пропагандистское госиздание «СБ. Беларусь Сегодня».

«Никто не заявляет, что его нужно полностью истребить. Но пока зверь понимает, что человек не несет опасности и никак не может на него повлиять, борьбы с ним нет», — сказал начальник управления охоты, рыболовства и туризма БООР Сергей Цебрук.

Сейчас БООР обсуждает такой шаг с Минпророды, там с позицией охотников не согласны.

«Мы же считаем, что для его существования есть заповедники, заказники. В живой природе это прямая опасность для человека», — отметил Цебрук.

Сейчас есть механизмы, позволяющие отлавливать медведя, но это длительный бюрократический процесс. При конфликте человека и зверя оружие может применять охотник либо участковый. Но в итоге все равно проведут проверку, возбудят административное или уголовное дело.

«Такие случаи уже были. Например, в Витебской области на охоте в целях самообороны был отстрелян медведь, а в отношении человека возбудили уголовное дело. И хоть его никак не наказали, походить по допросам пришлось», — заметил Цебрук.

«Если бурых медведей разрешат отстреливать, под прицел попадет минимальное количество особей. Но тогда другие представители вида поймут, что на них ведут охоту, и будут более настороженны», — считает представитель БООР.

Напомним, медведей в этом году начали часто замечать вблизи человеческого жилья практически по всей Беларуси, даже совсем рядом с Минском. Так, в начале августа несколько медведей вышли к людям из леса около Ждановичей, а в Нелидовичах кто-то бурой лапой разгромил пасеку. Видели медведя под Шабанами, а также вблизи Боровлян и деревни Марьяливо.

Часто медведи встречаются и в других регионах — то бродят под Быховом, то бегают вдоль трасс на Оршанщине или передвигаются по обочине под Лидой.

Охотники и лесники предлагают исключить медведя из Красной книги. Ученые советуют не спешить. Белорусская природоохрана советует бить медведя в нос, если не удалось избежать близкого контакта.

Белорусских медведей специалисты считают не особо агрессивными по отношению к людям. Что подтверждает тот факт, что в этом году этих животных встречают часто, но о нападениях пока не сообщалось. А вот пять лет назад под Витебском медведь решил напасть только после того, как его погладили и вынесли варенье. Но никого не убил. А ранее вообще спокойно гулял по деревне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».