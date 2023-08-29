В Германии создали экзоскелет для врачей 29.08.2023, 18:50

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Он помогает поднимать пациентов.

Немецкая компания Bionic представила обновленную версию экзоскелета Apogee+, предназначенную для медицинских работников. Об этом сообщили на сайте Bionic.

Apogee+ оказывает активную помощь при ходьбе, подъеме и укладке малоподвижных пациентов для лечения и санитарных процедур, таких как душ. Экзоскелет имеет водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус для работы в разных условиях. Он легкий, имеет мягкий форм-фактор и светлые цвета, дружественные к пациенту.

Робокостюм компенсирует почти 32 килограмма нагрузки на спину за один подъем и имеет интегрированные ручки для стабильного держания вещей и подъема пациентов.

Корпус робокостюма легко дезинфицируется, что особенно важно в условиях здравоохранения. Компания Bionic приводит данные об эффективности ношения экзоскелетов в сфере здравоохранения, указывая на гибкую и надежную поддержку медперсонала. Apogee+ уже доступна для приобретения медицинскими учреждениями, а корпорация предлагает личную демонстрацию на международной медицинской выставке Medica в ноябре. Цена экзоскелета составляет $9 900 или $299 в месяц для оптовых покупателей.

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