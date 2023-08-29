У ВСУ есть продвижение на Таврическом направлении 29.08.2023, 19:15

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За сутки россияне потеряли 327 солдат и 34 единицы техники.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский обнародовал информацию о наступлении Сил обороны на южном направлении.

Об этом сообщается в его телеграм-канале.

В сообщении отмечается: «Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1). Уничтожено 34 единицы военной техники противника.

В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага», - говорится в сообщении.

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