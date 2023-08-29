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Войска РФ попали в ловушку в Бахмуте

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  • 29.08.2023, 19:27
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Войска РФ попали в ловушку в Бахмуте

Оккупанты не могут выйти из города.

Контрнаступление украинских сил под Бахмутом продолжается, а оккупанты оказались в ловушке. Российские захватчики не могут выйти из Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские защитники продвигаются на южном фланге Бахмутского направления.

«Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут», - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что вблизи населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются ожесточенные бои. Как отметила Маляр, ВСУ на указанном направлении продвигаются, там есть успехи.

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это исключит возможность пребывания оккупантов в городе.

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