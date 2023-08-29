Белорус погиб на строительстве дороги в Татарстане
- 29.08.2023, 19:33
Двоих работников «Белавтодора» засыпало грунтом.
Стало известно, что в Татарстане из-за обвала грунта погиб белорус. Подробнее в пресс-службе посольства Беларуси в России рассказали БелТА.
ЧП произошло в Новошешминском районе Татарстана, где на строительстве дороги работали сотрудники холдинга «Белавтодор». Во время строительства дороги Шали-Бавлы произошел обвал грунта, пострадали двое белорусов. Один мужчина был госпитализирован, его коллегу, к сожалению, спасти не удалось.
- Госпитализированный белорус в тяжелом состоянии, он находится в больнице города Новошешминск, - уточнили в посольстве.
Также представитель дипмиссии пояснил, что по данному вопросу отделение посольства Беларуси в Казани постоянно контактирует с медиками и представителями белорусского предприятия.