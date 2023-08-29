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В ВСУ подтвердили поднятие флага Украины на левобережье Херсонской области

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  • 29.08.2023, 19:41
В ВСУ подтвердили поднятие флага Украины на левобережье Херсонской области

Видео.

Бойцы Вооруженных сил подняли флаг Украины на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк «Суспільному».

По ее словам, сейчас поднявшие флаг бойцы вернулись на свои позиции.

«Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба», - рассказала Гуменюк.

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео, как бойцы Вооруженных сил подняли украинский флаг на флагшток на левом берегу Днепра в Херсонской области. Зона, в которой был поднят флаг, находится недалеко от Антоновского моста. А на картах она обозначена «серой зоной».

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