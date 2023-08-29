В пункте пропуска «Котловка» 30 августа могут вырасти очереди из машин
- 29.08.2023, 19:43
Из-за перебоев с электроснабжением.
В пункте пропуска «Котловка» (с литовской стороны «Лаворишкес») 30 августа возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Перебои с электроснабжением могут возникнуть в связи с проведением Островецким РЭС работ по реконструкции линий электропередач с 9.00 до 17.00.
В ГТК просят учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.