В пункте пропуска «Котловка» 30 августа могут вырасти очереди из машин 29.08.2023, 19:43

Из-за перебоев с электроснабжением.

В пункте пропуска «Котловка» (с литовской стороны «Лаворишкес») 30 августа возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Перебои с электроснабжением могут возникнуть в связи с проведением Островецким РЭС работ по реконструкции линий электропередач с 9.00 до 17.00.

В ГТК просят учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.

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