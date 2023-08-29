Сколько будет стоить проездной в Минске на транспорт и поезда городских линий 2 29.08.2023, 20:03

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Ответ дал МАРТ.

В Беларуси определена стоимость совмещенного проездного на поезда городских линий и транспорт. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№50 от 18 августа 2023-го), сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Так, установлена цена проездного при совмещении пассажиром поездок на поездах городских линий и двух видов общественного транспорта.

В частности, совмещенный проездной на автобус (категории М3), или троллейбус, или трамвай, или на метро на 3 дня будет стоить 11,15 белорусского рубля. На 5 дней - 14,27 белрубля, на 10 - 23,64 белрубля, и месячный проездной на 30 суток - 66,9 белрубля.

Возможно также приобретение совмещенного проездного на автобус, троллейбус, трамвай и на метро. Он обойдет на 3 суток в 6,69 белрубля, на 5 суток 8,47 белрубля, на декаду и на месяц - 14,05 и 40,14 белрубля соответственно.

Обращаем внимание, что также исключили период в 20 суток при определении стоимости городских перевозок пассажиров при совмещении с поездами городских линий.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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