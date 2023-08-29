Украинские пилоты роты ударных дронов поразили сразу несколько вражеских целей 1 29.08.2023, 20:16

Видео.

Оккупанты начали укреплять вторую линию обороны в зоне боевых действий на Донбассе. Для этого они пригнали тяжелую технику, а также военные машины, которые бы помогли строить фортификационные сооружения. Однако ударные дроны «Рарог» 24-й отдельной механизированной бригады дважды атаковали кабину строительного крана, чтобы помешать россиянам готовиться к наступлению.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения.

После удара в разведку отправился другой беспилотник, снявший для операторов последствия атаки дрона. На кадрах видно, что российская техника существенно пострадала от взрыва.

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