Как выросли очереди на границе после закрытия двух литовских погранпунктов 29.08.2023, 20:22

Графики.

По решению Литвы с 18 августа не работают два пункта пропуска на белорусской границе — «Шумскас» (сопредельный «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Эти погранпункты были не самыми востребованными. Тем не менее их закрытие уже серьезно повлияло на очереди легковых автомобилей на выезд из Беларуси, которые и без того были большими. Изменения в цифрах «Зеркало» показывает на графиках.

Мы использовали данные Госпогранкомитета об очередях на выезд из Беларуси. Статистики об очередях на въезд ведомство не ведет. На графиках отражено количество легковых автомобилей, накопившихся перед пунктом пропуска к определенному часу в определенную дату. Поскольку самый напряженный день на границе чаще всего пятница, были взяты четыре этих дня недели подряд: 4 августа, 11 августа, день закрытия пунктов — 18 августа и пятница через неделю после закрытия, по которой можно увидеть, как изменилась ситуация.

Каменный Лог (Мядининкай)

Бенякони (Шальчининкай)

Привалка (Райгардас)

Котловка (Лаворишкес)

Как видно, после закрытия «Лоши» и «Видзов» очереди на других пунктах местами выросли больше чем в два раза.

Это ощущается на границе не только с Литвой, но и с Польшей, ведь после закрытия почти всех польских погранпереходов, кроме «Брест — Тересполь», многие ездят в Польшу через Литву и выбирают маршрут в зависимости от обстановки на границе. Соответственно, когда на литовских погранпереходах очереди стали больше, часть тех, кто собирался в Польшу, решили ехать напрямую через Брест. Поэтому пассажирский трафик ощутимо вырос и там.

Брест (Тересполь)

А вот очереди автобусов почти не изменились.

Напомним, Литва приняла решение с 18 августа закрыть два погранперехода в ответ на потенциальные угрозы со стороны Беларуси из-за размещения там ЧВК Вагнера, опасаясь провокаций.

В нынешний понедельник МВД Литвы заявило, что предложит закрыть еще два пункта — «Лаворишкес» («Котловка») и даже «Райгардас» («Привалка»), который особенно популярен, так как находится вблизи границы с Польшей. Правда, уже во вторник премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что пока новых закрытий не планируется, но они не исключены в случае каких-либо инцидентов на границе.

Если закроют эти два пункта, тогда весь трафик будет направлен лишь на оставшиеся два — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). В таком случае можно ожидать коллапса на границе, погранпереходы будут перегружены, людям придется ждать выезда сутками, а грузовикам — еще больше. Не намного лучшей будет ситуация и в случае сокращения времени работы некоторых пунктов пропуска, о чем также задумываются в литовском МВД.

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник призвал «не превращать закрытие погранпунктов в спорт», тщательно оценивать основания для таких мер и их возможные последствия.

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