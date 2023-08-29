Найден самый дорогой автомобиль в продаже в Беларуси 29.08.2023, 20:34

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Цена вас удивит.

Porsche 911 — не самая популярная на наших дорогах модель, однако найти её в продаже можно. В каталоге av.by представлены 10 объявлений, и наибольший ценник у экземпляра 2019 г. в. с пробегом 22 000 км — $120 000. Но, как оказалось, у официального дилера в Беларуси доступен подержанный автомобиль, стоимость которого почти в семь раз выше.

На сайте бренда предложен к покупке черный Porsche 911 GT2 RS, преодолевший всего 403 км. Известно время первой постановки на учет — февраль 2019-го, и сообщается, что у машины был один владелец. В ДТП автомобиль не попадал, и сервисная история у него, как утверждается, в порядке.

В движение этот Porsche приводится 3,8-литровым 6-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 700 л. с. и с крутящим моментом 750 Нм. Привод — задний, коробка — «автомат» (PDK). Первую «сотню» автомобиль берёт за 2,8 сек., а максимально разогнаться способен до 340 км/ч.

В списке оснащения роскошного авто значится, к примеру, камера заднего вида, в том числе датчики помощи при парковке спереди и сзади, система объёмного звучания Bose (12 динамиков). Предлагаются пакет Weissach, позволяющий уменьшить вес автомобиля почти на 18 кг (в сравнении с GT2 RS с опцией Clubsport package). В салоне — пакет освещения Light design (светодиодная подсветка с функцией затемнения на консоли сверху, в ручках дверей, дверных отсеках для хранения, боковых панелях сзади и подсветка пространства для ног для водителя и переднего пассажира); пакет отделки интерьера с декоративной прострочкой и вышивкой контрастного цвета и многое другое.

Просят за автомобиль семизначную сумму — 2 600 000 белорусских рублей. В перерасчете это около 814 103 долларов.

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