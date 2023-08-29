«Волосы накрутило на винт» 7 29.08.2023, 20:48

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Белоруска чуть не утонула после катания на модной доске.

Этим летом в Минске стали предлагать новое экстремальное развлечение на воде — электрофойл. Недавно мы подробно описывали свои ощущения от попытки прокатиться на модной электрической доске с мотором. Следом за статьей в соцсетях появились откровения девушки, которая заявила, что чуть не утонула после катания на экстремальном аттракционе. В ОСВОДе подтвердили инцидент. «Онлайнер» рассказывает, что произошло.

Антонина опубликовала в Instagram пост со страшным названием «О том, как я чуть не умерла». В тексте девушка подробно описывает события 20 августа, когда она решила испытать в деле электрофойл. В рекламе развлечение выглядело эффектно — Антонине захотелось повторить. В экстремальных водных развлечениях девушка уже не новичок — каталась до этого на вейкборде, поэтому особых опасений перед заплывом у нее не было.

Оформив бронь, Антонина поехала на водохранилище Дрозды вместе с подругой и ее мужем.

— Ничего не предвещало беды, хотя легкий мандраж от нового экспириенса присутствовал. Изначально я пришла с высоким пучком, но мне сказали, что надо надеть шлем и перевязать волосы, — начинает свой рассказ девушка.

Остановимся на этом моменте подробнее. Чтобы надеть шлем, Антонина поменяла прическу на низкий хвост — и именно это сыграло с ней злую шутку. Девушка считает, что инструктор должен был обратить ее внимание на не до конца убранные волосы, но замечаний не последовало.

— Нам сказали: если вы падаете, падайте подальше от винта. В этом и состоял весь инструктаж по технике безопасности. Но в основном нам просто рассказывали, как управлять этой штукой с помощью пульта, — вспоминает минчанка.

— Вы подписывали какой-то документ по технике безопасности? — уточняем.

— Я написала свою фамилию, дату и расписалась. Но за что именно я расписываюсь, было непонятно. Никаких документов не было.

По словам Антонины, после инструктажа ей выдали все нужное оборудование и отправили в свободное плавание. Друзья (Влад и Анна) решили поддержать девушку на глубине и взяли в аренду лодку. Это было самым правильным решением в тот день.

Спустя примерно десять минут от начала катаний минчанка неудачно упала с электрофойла и оказалась под водой. Не до конца убранные под шлем волосы моментально накрутились на винт под доской. Антонина пыталась всплыть, но не получилось.

— Вода уже была в легких, я чувствовала, что сейчас потеряю сознание. В этот момент подплывает Влад. Он начинает тянуть меня из воды, но я начинаю его топить вместе с собой. В такой борьбе, наверное, прошло еще несколько секунд, и тут подплыла уже Аня на лодке. Вместе с Владом им удалось приподнять гидрофойл и меня синего цвета над водой к воздуху, чтобы я чуть-чуть вдохнула. Дальше они смогли зафиксировать гидрофойл вместе со мной на поверхности воды, — описывала в соцсетях свой неудачный опыт катания на доске девушка.

Такая ситуация продолжалась какое-то время (Антонина говорит про 30 минут, но подтверждения этим словам у нас нет). Первым на призыв о помощи откликнулся парень, который проплывал рядом на электрофойле.

— Скоро появился и инструктор, а какая-то девушка с катамарана подплыла и вызвала МЧС. Инструктор уплывает за ножницами, возвращается, и мне отрезают волосы, чтобы наконец освободить меня от этого винта. Тут уже приплывает ОСВОД, меня отвозят на их станцию, почти сразу же скорая. Все представители спецслужб были очень участливы, очень переживали и пытались мне максимально помочь.

В тот вечер девушку увезли в реанимацию. Поначалу анализы были плохими, но восстановилась Антонина быстро. Уже на следующий день выписалась из больницы по заявлению.

— Сейчас я чувствую себя хорошо, по крайней мере перестала плакать. Но сама мысль «а что если бы…» выбивает меня из колеи. Я не собираюсь писать заявление в милицию на владельцев проката. Не хочу никаких разбирательств. Но мне бы хотелось, чтобы они стали внимательнее после этой ситуации. Хорошо, что в моем случае все обошлось именно таким образом, без последствий…

Антонина считает, что катание на электрофойле должно быть организовано строго под контролем инструктора. В идеале, чтобы специально обученный человек мог следить за происходящим на воде.

— У них, получается, даже не было моторной лодки для экстренных случаев… Инструктор взял обычную лодку, которая сдается в аренду, догреб с помощью весла до нас, спросил, что случилось, потом догреб до берега, взял ножницы и обратно ко мне приплыл. А если бы все лодки были арендованы, они бы даже на середину озера не смогли к нам попасть? А если бы не мои ребята рядом, что бы со мной было? — удивляется Антонина.

Что говорит ОСВОД и владелец проката?

За комментарием по этой ситуации мы обратились в Минский ОСВОД и МЧС. В водолазно-спасательной службе инцидент подтвердили и рассказали, что по вызову очевидцев на место прибыли спасатели, которые оказали пострадавшей необходимую помощь. Более конкретную информацию получить не удалось.

Мы позвонили по номеру, который указан на сайте Efoil.by. Индивидуальный предприниматель Антон Антилевский рассказал, что 20 августа действительно случилось ЧП с девушкой, которая брала у них в прокат оборудование. Как такое могло случиться? Предприниматель считает, что пострадавшая пренебрегла правилами безопасности.

— Мы рекомендуем прыгать в воду в другом направлении от доски, отталкиваться от нее, а девушка, судя по видео от ее друзей, прыгнула по направлению к доске. И получилось так, что доска наехала на нее. А еще, когда ты видишь, что теряешь контроль, надо отпускать на пульте курок (с помощью которого приводится в действие мотор и винт. — Прим. Onlíner). Скорее всего, девушка этого не сделала. Каждый, кто берет у нас электрофойл, самостоятельно им управляет.

По словам Антилевского, его компания не заявляет услугу обучения по катанию на электрофойле. Они лишь сдают в аренду экстремальное спортивное оборудование.

— У нас есть публичный договор оферты, каждый клиент знакомится с ним, он размещен у нас на сайте. Мы проводим инструктаж по технике безопасности. Мы все проговариваем, показываем, и каждый клиент подписывается, что ознакомлен с полученными правилами и полностью берет ответственность на себя. Давайте мы сравним с самокатом, который вы берете в шеринге. Управляя им, нужно отпустить газ — или ты въедешь в столб, правильно? Лыжи, вейкборд — это все экстремальные виды развлечений, человек должен понимать, куда приходит и чем будет заниматься, — комментирует предприниматель. — У нас много довольных клиентов. Это первый раз за сезон такая неприятная ситуация.

Собеседник заверил, что уже через 4 минуты инструктор был рядом с девушкой. Приплыл он к ней на каяке. Быстрых моторных лодок в распоряжении инструкторов действительно нет. Что касается не полностью убранных под шлем волос — это целиком ответственность клиента, убежден предприниматель.

В электрофойлах винт защищен пластиковым коробом. Оказывается, это зависит от производителя. То оборудование, которое сдает в прокат Антон, не имеет такой защиты.

— Это не кустарное производство, а от официального производителя из Казани. В этих моделях не предусмотрен никакой кожух, — заверил нас предприниматель.

В данный момент компанию проверяют заинтересованные органы. Приходили из налоговой, запрашивали документы в ОСВОД и МЧС.

— Вчера была комиссия, мы все документы предоставили, у нас все открыто и прозрачно. Со стороны девушки претензией к нам нет, мы ей звонили. Единственное, там был вопрос с возвратом денег за услугу. Мы договорились, что она мне напишет в мессенджеры, но до сих пор ничего не писала. В принципе, мы можем не возвращать деньги, ведь услуга была оказана, но мы пошли навстречу, учитывая ситуацию.

Как выяснилось, речь идет о 150 рублях. Сама Антонина говорит, что после произошедшего последнее, о чем она думает, — это о возврате денег.

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