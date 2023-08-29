США объявили о новом пакете военной помощи Украине 2 29.08.2023, 20:55

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Что получит Киев.

США во вторник, 29 августа, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и многое другое.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — говорится в сообщении.

Военная помощь США включает:

ракеты для систем ПВО AIM-9M,

боеприпасы для HIMARS,

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

средства разминирования,

Javelin и другие противотанковые комплексы,

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию,

машины скорой помощи,

боеприпасы для расчистки препятствий,

запасные части, услуги, обучение и транспорт.

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