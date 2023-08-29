США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине2
- 29.08.2023, 20:55
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Что получит Киев.
США во вторник, 29 августа, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и многое другое.
Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — говорится в сообщении.
Военная помощь США включает:
ракеты для систем ПВО AIM-9M,
боеприпасы для HIMARS,
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
средства разминирования,
Javelin и другие противотанковые комплексы,
более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию,
машины скорой помощи,
боеприпасы для расчистки препятствий,
запасные части, услуги, обучение и транспорт.