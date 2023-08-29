«Письма счастья» в Беларуси пришли умершему 29.08.2023, 21:22

Это как?

Камеры скорости в столице зафиксировали превышение, после чего владельцу автомобиля, на котором было совершено правонарушение, пришло «письмо счастья». История получилась бы обычной, если бы не оговорка: хозяина машины уже не оказалось в живых.

Автомобиль не переоформили, поэтому он числился за умершим, рассказывает служба информации прокуратуры Минска. Штрафы, конечно, уплачены не были, и ГАИ в связи с этим направила в ОПИ представление о принудительном их взыскании.

Прокуратура района принесла в Госавтоинспекцию Партизанского района столицы протесты об отмене постановлений о привлечении умершего собственника автомобиля к ответственности и организации ведения по данным фактам административного процесса в установленном порядке.

В итоге незаконные постановления отменили. Но «письма счастья» направили другому человеку — тому, кто на самом деле находился за рулём машины.

Также по указанному факту прокуратура внесла представление в ОПИ Партизанского района, в котором указала на ненадлежащую проверку оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства.

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