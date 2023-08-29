Рыбак в центре Минска поймал огромного толстолобика 3 29.08.2023, 21:32

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Как он оказался в Свислочи?

Набережная Свислочи в районе цирка — излюбленное место среди городских рыбаков, и встретить мужчин с удочкой здесь можно в любое время.

Читатель «Онлайнера» сообщил, как в понедельник мужчина на спиннинг, используя в качестве снасти блесну, вытянул из реки огромного толстолобика. Вес рыбы составил 15 килограмм. Как рассказал нам сам рыбак, прежде толстолобиков на Свислочи он не ловил.

За комментарием мы обратились к младшему научному сотруднику лаборатории ихтиологии научно-практического центра НАН РБ Алексею Полетаеву.

— Такой улов — большая удача для рыбака, — говорит эксперт. — Во-первых, поймать такую сильную рыбу, как толстолобик, непросто. Во-вторых, это все-таки случайная поимка, поскольку для блесны это не целевая рыба. Возможно, толстолобик хотел отогнать малька и захватил крючок. Как он оказался в Свислочи? Скорее всего, попал в реку в результате зарыбления одного из минских водохранилищ.

Родина толстолобика — реки Восточной и Юго-Восточной Азии. В Беларуси его используют для зарыбления водоемов, питается он фитопланктоном. Может достигать 20—30 килограмм. Такие особи попадались рыбакам, и мы об этом уже рассказывали.

Но 15-килограммовый толстолобик — улов для столицы весьма приличный.

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