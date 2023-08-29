Forbes: ВСУ потеряли только пять танков Leopard 2 из 71 с начала контрнаступления 29.08.2023, 21:54

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Все потери произошли в районе Малой Токмачки и Работино.

За 13 недель украинского контрнаступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 из 71, которые были поставлены Украине странами Запада, сообщает издание Forbes.

По данным издания, все потери танков произошли на площади более 64 квадратных километров в районе Малой Токмачки и Работино.

Также сообщается, что, по меньшей мере, 10 танков были повреждены. Техника ремонтируется в Польше и Германии и возвращается на поле боя. В материале издания утверждается, что эти танки могут неоднократно быть повреждены, отправиться на ремонт и вернуться на фронт.

«Вполне возможно, что почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков — всего 20 человек — покинул свою машину до того, как она сгорела или взорвалась», — допускает Forbes.

Издание отмечает, что для выживания военных у Leopard 2 есть специальный башенный отсек для 120-миллиметровых боеприпасов, которые при ударе взрываются наружу. Отмечается, что попадание в российский Т-72 может взорвать танк и экипаж.

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