Нацбанк Беларуси напрягает кредитный ажиотаж 29.08.2023, 22:02

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Регулятор подготовил изменения.

Национальный банк обеспокоен тем, что белорусы активно набирают кредиты у банков. При этом у некоторых возникают проблемы с их погашением из-за чрезмерной долговой нагрузки. Проще говоря, потому что люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам, пишет «Зеркало».

Нацбанк вынес на общественное обсуждение законопроект, который касается потребительского кредитования. Одна из корректировок действующего законодательства касается оценки платежеспособности тех, кто хочет взять потребительский кредит или микрозайм.

Так, регулятор хочет ввести требование о проведении обязательной оценки кредитоспособности физлица при предоставлении потребительского кредита, а также кредита на финансирование недвижимости. В Нацбанке поясняют, что намерены это сделать для «недопущения чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателя — снижения случаев, при которых физлица не способны в полном объеме и в срок исполнять свои обязательства по договору потребительского кредита или микрозайма».

Нацбанк в обосновании к законопроекту дает некоторые пояснения по предлагаемым правкам.

«Такая оценка проводится в том числе с использованием соответственно показателя долговой нагрузки — при предоставлении потребительского кредита и показателя обеспеченности кредита при предоставлении кредита на финансирование недвижимости, — поясняет регулятор. — Предельный размер показателя долговой нагрузки и показателя обеспеченности кредита, а также порядок их расчета кредитодателем при оценке кредитоспособности заявителя устанавливаются Нацбанком».

Законопроект предусматривает, что Нацбанк пропишет случаи, когда нужно применять показатель долговой нагрузки при оценке платежеспособности желающих получить потребительский микрозайм.

Нацбанк намерен ввести требование, чтобы банки при положительном решении о выдаче кредита сообщали клиента о превышении размера показателя долговой нагрузки над допустимым значением, установленным законодательством. Регулятор

Также регулятор хочет прописать, чтобы кредитополучателям и тем, кто получил микрозаймы, предоставляли отсрочку по платежам на срок не меньше трех месяцев, если человек оказался в трудной жизненной ситуации.

«Законопроект разработан с целью унификации подходов к кредитованию (микрофинансированию), включая предоставление кредитов на недвижимость, путем объединения норм, регламентирующих потребительское кредитование и микрофинансирование, в один документ», — уточняет Нацбанк.

Напомним, долги белорусов по кредитам на начало июля выросли до 18 млрд 226,9 млн рублей. Эта сумма на 326,5 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Нынешний показатель — это очередной рекорд. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет тринадцатый месяц подряд. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, займы на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

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