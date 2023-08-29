Союз перевозчиков Литвы обратился к Науседе с просьбой не выгонять белорусских дальнобойщиков 2 29.08.2023, 22:39

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В литовских транспортных компаниях работают около 40 000 белорусских водителей.

Союз перевозчиков Литвы (LVS) обратился к президенту Гитанасу Науседе с просьбой не выгонять из страны белорусских дальнобойщиков, пишет logist.today. Соответствующее заявление озвучил генсекретарь организации Сигитас Жилюс.

В Литве стали раздаваться призывы ограничить белорусам возможности для работы и торговли. По мнению LVS, это безответственные призывы, которые показывают недостаток компетентности и свидетельствуют о желании получить дешевый политический капитал.

В заявлении отмечается, что в литовских транспортных компаниях на протяжении многих лет работают около 40 000 белорусских водителей. Глава LVS подчеркивает, что они не представляют никаких политических или военных угроз для Литвы.

Жилюс считает, что таможенные особенности Литвы разрушают транспортный и складской сектор. Транзитные потоки товаров идут в обход Литвы в пользу Турции, Грузии и Латвии. Он призывает политиков перестать вставлять бизнесу палки в колеса.

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