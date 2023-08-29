Украинские воины уничтожили редкую радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М3» 29.08.2023, 22:54

Стоимость уничтоженной техники превышает 260 млн долларов.

Украинские защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М3». Ее стоимость составляет миллионы долларов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» - это очень редкая цель. Профильные военные издания отмечают, что до сих пор не было подтверждения уничтожения пусковых установок этих ЗРК.

Однако радиолокационную станцию «Бук-М3» ранее уничтожали. Ее остатки были найдены в марте 2022 года в Черниговской области.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как украинские защитники сожгли радиолокационную станцию подсветки и наведения ракет. Военные отметили, что стоимость уничтоженной техники превышает 260 млн долларов.

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