В Белом доме намекнули на причастность Путина к гибели Пригожина
- 29.08.2023, 23:32
США следят за ситуацией.
В Белом доме не исключают, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к гибели предводителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky.
«Мы все знаем, что у Кремля длинная история убийства оппонентов», - сказала она.
По ее словам, США следят за ситуацией вокруг гибели Пригожина.
Ранее в Штатах заявляли, что версия сбития самолета основателя частной военной компании «Вагнера» Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны неточна.