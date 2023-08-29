В Белом доме намекнули на причастность Путина к гибели Пригожина 29.08.2023, 23:32

США следят за ситуацией.

В Белом доме не исключают, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к гибели предводителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky.

«Мы все знаем, что у Кремля длинная история убийства оппонентов», - сказала она.

По ее словам, США следят за ситуацией вокруг гибели Пригожина.

Ранее в Штатах заявляли, что версия сбития самолета основателя частной военной компании «Вагнера» Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны неточна.

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