Белорус заплатил $2,5 тысячи за пересадку волос в Стамбуле 3.08.2023, 4:08

Показываем, что получилось.

Волосы выпадали так, что к 33 годам Александр нажил себе настоящую лысину. Выглядело это неэстетично, и парень, следуя совету товарищей, решил восстановить шевелюру в Турции, которая считается одним из главных мировых центров по пересадке волос. С тех пор прошло порядка восьми месяцев. Александр решил поделиться своим опытом и рассказал Onliner.by, сколько заплатил за операцию, с какими трудностями столкнулся и чем в итоге остался недоволен.

«Это было похоже на отдых по системе „все включено“»

— У меня была генетическая предрасположенность к мужской алопеции, и волосы начали выпадать еще в 20-летнем возрасте. Изменений я не видел, но волос становилось все меньше, и однажды мне просто сказали: «Ой, а ты полысел», — рассказывает собеседник. — Когда пытался разобраться, как себе помочь, нередко слышал: «Стригись коротко, все будет нормально». Так и жил с этим. Но несколько лет назад узнал от блогеров, что делают операции по пересадке волос, и подумал: настало время закрыть гештальт.

Изучая вопрос, Александр обратился за консультацией в одну из минских клиник, однако предложенный медцентром ценник его не устроил. По словам белоруса, в нашем центре за процедуру ему пришлось бы отдать порядка $ 5 тыс.

— Я не отрицаю, что там все сделали бы качественно. Если у кого-то есть такие деньги, то можно делать операцию в том центре. Но для меня тот вариант был дорогим, — говорит минчанин. — Поехать в Россию? А там такие же цены, как у нас. И если кому-то сделали [качественную] пересадку за $ 1250, то это большая удача. Таких цен, когда я изучал рынок, не было.

Параллельно знакомые, отталкиваясь от своего опыта, рассказали, что в Стамбуле такая же операция, включая перелет и проживание, обошлась бы в два раза дешевле. А главное — классный итог: волосы прижились и начали расти. Так выбор пал на один из турецких косметологических центров.

— Цена хоть и была чуть выше средней, но я подумал: раз у ребят все сложилось, значит, у меня тоже получится. Определяющим фактором при выборе медцентра был именно опыт знакомых. Я связался с менеджером, он, как мне показалось, озвучил все нюансы, и в декабре прошлого года я полетел на операцию. Это было похоже на отдых по системе «все включено», только вместо пляжа ты по специальному туру отправлялся на операцию. Меня встретили в аэропорту, выделили переводчика, заселили в хороший отель, дали витамины и остальные необходимые вещи.

Из своих денег я потратил не более $ 100. Пациентов там буквально везде водят за ручку. Главное, чтобы клиенту было максимально комфортно.

Александр подчеркивает, в плане медтуризма Турция переживает настоящий бум: в стране работает много качественных клиник, специализирующихся на пересадке. Но вместе с тем есть и весьма сомнительные точки.

— Есть крутые центры, где работают профессионалы, но хватает и обычных парикмахерских, где в одном помещении стригут головы, а в другом, за шторкой, пересаживают волосы. Причем часто это делают люди без медицинского образования. Они демпингуют, чтобы предложить более привлекательную цену. Я за все про все отдал $ 2,5 тыс., проведя в Стамбуле трое суток, а в подобных сомнительных местах могут предложить услугу за $ 1,2−1,3 тыс. Это первый звоночек. На мой взгляд, за такие деньги ни один квалифицированный доктор в Турции работать не будет. Конечно, многим хочется сэкономить, но речь в данном случае идет про здоровье. В итоге можно получить заражение или голову поцарапают так, что потом ничего не восстановишь и будешь ходить лысым. Так что советую искать рекомендации среди знакомых, пересадивших волосы, либо обращать внимание на видео от блогеров, специализирующихся на этой тематике.

«Операция заняла 11 часов»

На второй день после прилета Александра завезли в клинику. Для начала взяли анализ крови, потом коротко побрили, маркером зафиксировали линию пересадки согласно пожеланиям клиента, сделали анестезию и приступили к процедуре.

— Сначала меня положили на кушетку лицом вниз, сделали анестезию и стали выдергивать волосинки на затылке, которые потом пересаживали в другое место. Эта часть заняла 5 часов. После этого я пообедал и лег уже на спину. На этот раз врач делал надрезы, в которые всаживал графты (элемент волосяной ткани с находящимися в ней фолликулами. — Прим. Onlíner). Таких мне пересадили в общей сложности 4,5 тыс. В клинике я находился 13 часов, 11 из них заняла сама операция. Из-за большой продолжительности анестезия стала ослабевать, из-за чего появились болевые ощущения, я чувствовал каждый надрез. Но опять же можно попросить сделать еще один укол, и боль вновь уйдет.

Крови тоже было много. Когда я лежал вниз лицом, ощущал, как с меня стекают капли. Это меня удивило, но в целом все прошло нормально и без осложнений.

Но самое тяжелое — это лежать неподвижно. За время этой лежки все затекает, немеет, ты начинаешь чувствовать сильный дискомфорт. Однако пациент может взять перерыв, и возражать никто не будет.

На следующий день Александра принял врач, парню выдали необходимые медпрепараты, составили список ограничений на 6 месяцев, дали пожизненную гарантию на хороший результат и отправили домой в Минск.

«Доволен лишь на 50%»

Врачи заверили, что промежуточный итог с шевелюрой наступит лишь через полгода после процедуры. Все это время, убеждает наш герой, он четко следовал предписаниям, посещал процедуры, пил витамины и старался не навредить росту волос. Он так погрузился в тему, что даже запустил свой YouTube-канал. В итоге волосы действительно начали расти, но не так, как хотелось Александру.

— Сейчас я удовлетворен максимум на 50%. С одной стороны, волосы действительно появились, но с другой — когда меня встречают знакомые, они не говорят, как классно я пересадил волосы. От них я слышу: «Что с тобой произошло?!» Как по мне, смотрится это не очень. И у меня есть пример моего подписчика, у которого степень облысения была схожая с моей, но после пересадки в волосах нет просветов, все однородно и, в отличие от меня, отсутствуют пустые зоны.

Чтобы понять, почему волосы не растут густо, Александр обратился к врачам, но однозначного ответа так и не получил. Специалисты предположили, что он либо застудил, либо каким-то образом повредил голову.

По прогнозам, окончательный результат будет виден спустя год после операции. Если к этому времени ничего не изменится, Александр будет требовать от медицинского центра либо денежную компенсацию, либо новую операцию. При этом у парня в целом нет негативного отношения к центру. Медицинский туризм он называет прекрасной возможностью вернуть себе волосы для тех, кто в этом нуждается.

— Я просто хочу своим примером показать, что в вопросе с пересадкой волос нужно изучать все максимально детально. К примеру, лишь после операции я узнал, что у тех, кому за 30, волосы могут просто не прижиться, и возраст здесь имеет достаточно важное значение.

Операцию нужно делать как можно раньше.

Просто перед полетом в Турцию я был окрылен тем, что нашел классный центр, и не вникал во многие нюансы. В любом случае надеюсь, что волосы все-таки нормально отрастут и мне не придется вновь стричь их коротко. Но пока я не знаю, чем все закончится. Есть вопросы, которые остаются без ответа.

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