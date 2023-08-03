ВСУ вышли в тыл российской группировки, охватив Работино 3.08.2023, 7:51

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Вражескую оборону на Юге прорвали на двух участках.

Контрнаступление ВСУ: на южном фронте Силы обороны вплотную приблизились к основной линии обороны противника по крайней мере на двух участках

Силы обороны Украины ведут мощное контрнаступление сразу на нескольких участках Запорожского фронта. По крайней мере, на двух из них ВСУ уже удалось вплотную подойти к так называемым «линиям Суровикина».

Такую информацию озвучил в эфире канала Freedom военный аналитик Дмитрий Снегирев. Он отметил, что не все сведения о происходящем в театре боевых действий можно озвучивать. Однако, несмотря на заявления отдельных экспертов относительно якобы замедленного темпа украинского контрнаступления, ситуация на Юге развивается динамично.

«На двух участках южного фронта мы вышли к так называемой «линии Суровикина». Речь идет о Времевском выступлении, где благодаря героическим усилиям бойцов, ВСУ захватили один из ключевых пунктов обороны армии РФ – Старомайорское – и фактически заблокировали Урожайное. И соответственно второе направление Ореховский, где с флангов Силы обороны вышли фактически в тыл российской группировки, охватив населенный пункт Работино», – отмечает обозреватель.

По оценке аналитика, ВСУ продолжают продвижение вглубь российской обороны и приблизились к «линии Суровикина» в районе Вербового в Пологовской городской общине Пологовского района Запорожской области. В свою очередь, временно оккупированный населенный пункт Урожайное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области фактически заблокирован Силами обороны с трех сторон.

При этом о колоссальных потерях российской стороны по этим направлениям свидетельствует тот факт, что с линии боевого столкновения были выведены части 247-го полка ВДВ – это одно из элитных подразделений армии РФ.

Следующий рубеж обороны оккупантов, который будут штурмовать ВСУ, по мнению Дмитрия, вероятно будет проходить по линии Ремовка – Старомлыновка – Октябрьское. Это и есть вторая линия обороны противника. Можно утверждать, что украинские войска прорвали защитные порядки врага на двух направлениях. А далее уже идет непосредственно главная «линия Суровикина»: Новозлатополь – Орлинское – Героевка – Новопетровское.

«Следует заметить, что линия российской обороны не случайно названа в честь генерала Суровикина – он был инициатором ее построения. Данная оборонная линия призвана прикрыть территорию оккупированного Крыма и соответственно побережья Азовского моря. Это глубоко эшелонированная система защиты, причем на отдельных участках фронта она достигает ширина 60 км. Речь идет об укрепленных оборонительных рубежах, до этого с перекрестным сектором обстрела и, главное, обширных минных полях», – подчеркивает Снегирев.

Следует добавить, что по данным британской разведки, ширина минных полей на Юге может достигать 15 км. «Линии Суровикина» также включают в себя инжеренные фортификации – начиная от противотанковых рвов до так называемых «зубов дракона».

Russian forces in Ukraine continue to expand defenses along the front line.



This updated map shows many of Russia's new fortifications and links each to satellite imagery. (1/4) pic.twitter.com/PtEfA2gVJI — Brady Africk (@bradyafr) July 22, 2023

«Очень показателен тот факт, что сами россияне называют «линию Суровикина» иронически «линией Фаберже». Судя по всему, имея в виду ее стоимость – около 300 млн долларов. Как свидетельствует практика, на момент ее построения сработала коррупционная составляющая. Поэтому, По моему убеждению, основные претензии спецслужб РФ к Суровикину – это, скорее всего, расхищение бюджетных средств на строительстве так называемых оборонительных сооружений», – акцентирует внимание эксперт.

Таким образом, несмотря на критику украинского контрнаступления, которая в последние недели звучала в некоторых СМИ, ВСУ демонстрируют устойчивый характер продвижения вперед, резюмирует эксперт.

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