Госдепартамент США отреагировал на нарушение польской границы белорусскими вертолетами 3 3.08.2023, 7:56

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Вашингтон очень серьезно относится к безопасности стран НАТО.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал инцидент с белорусскими вертолетами, которые нарушили границу с Польшей.

«Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО», — заявил Миллер.

Он сообщил, что США тесно общаются с Польшей относительно событий в Беларуси. В то же время, Миллер не стал комментировать заявления США о готовности защищать территорию всех стран НАТО.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах Беларуси и заявил решительный протест.

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