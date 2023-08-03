Грузия перекрыла «параллельный импорт» в Россию 3.08.2023, 8:00

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Остановлен поток машин из США и Европы.

Власти Грузии ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, сделанных в США. Запрет начал действовать с 1 августа, сообщили в службе доходов Минфина страны агентству ТАСС.

Аналогичные меры будут введены и в отношении автомобилей, ввозимых из Европы. Ограничения вступят в силу с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций против России, добавили в ведомстве.

23 июня Евросоюз запретил поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. Это касается как новых, так и подержанных машин. Ранее под запрет подпадали только авто стоимостью свыше 50 тысяч евро, пишет The Moscow Times.

По данным Национальной службы статистики, в январе–июне 2023 года Грузия экспортировала в Россию более 3,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму более $52 млн.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили говорил, что торговля машинами является важным источником дохода для страны. Сама страна такую продукцию не производит, но активно импортирует.

В начале 2023 года Грузия более чем втрое увеличила поставки легковых автомобилей в Россию и в несколько раз — в страны ЕАЭС: Армению, Казахстан и Кыргызстан. В целом, по официальной статистике, в январе–феврале реэкспорт достиг десятилетнего максимума в 13,5 тыс. автомобилей общей стоимостью $236,8 млн.

Эксперты отмечали, что фактически большинство этих машин в итоге оказываются в России, а Армения, Кыргызстан и Казахстан используются для ввоза автомобилей, на которые распространяются санкции. Аналитик независимого агентства Nation.ge Давид Авалишвили пояснял, что, отправляя такие машины в третьи страны, Грузия избегает нарушения западных ограничений, которые она обязалась соблюдать.

В середине июля Федеральная таможенная служба России выявила махинации в виде занижения стоимости при растаможивании иностранных автомобилей, которые ввозятся в рамках «серого» и параллельного импорта из стран ЕАЭС. Самыми проблемными в этом смысле стали Кыргызстан и Армения.

В ФТС предупредили, что недобросовестным продавцам-импортерам придется доплатить разницу с заниженной таможенной ставки. Иначе служба начнет изымать автомобили у покупателей-физлиц, а компании ждет не только конфискация, но и штраф в размере двойной стоимости товара.

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