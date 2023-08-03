Путин всерьез струхнул 5 Александр Невзоров

3.08.2023, 8:08

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Александр Невзоров

Гиркин знает много лишнего.

Уголовному делу Гиркина присвоен гриф - «совершенно секретно».

Это означает то, что следствие станет полностью «немым», а суд - наглухо закрытым.

Никто не узнает ни единой подробности дела.

Эта секретность дела была неизбежна. Разумеется, страшно кремлю, что Гиркин «заговорит».

Скамья подсудимых - отличная трибуна для оглашения мерзких секретиков режима. И это не стрим, не интервью - это «процессуальное». (Не спишешь).

Гиркин посвящен во все, что было связано с первичной оккупацией Россией Донбасса, про то, как восемь лет, методично и подло разжигал Путин эту войну.

Много лишнего знает Гиркин и про кражу Крыма у Украины, про «Боинг», «Бук», массовые расстрелы под Донецком и Славянском.

Никто в Кремле точно не ведает «прорвет террориста - реконструктора » или нет. Начнет ли он кромсать ту самую «правду-матку» в лапшу или ограничится ее формальными порезами.

В любом случае, Путин всерьез струхнул.

Александр Невзоров, t.me

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