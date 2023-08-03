Путин всерьез струхнул5
- Александр Невзоров
- 3.08.2023, 8:08
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Гиркин знает много лишнего.
Уголовному делу Гиркина присвоен гриф - «совершенно секретно».
Это означает то, что следствие станет полностью «немым», а суд - наглухо закрытым.
Никто не узнает ни единой подробности дела.
Эта секретность дела была неизбежна. Разумеется, страшно кремлю, что Гиркин «заговорит».
Скамья подсудимых - отличная трибуна для оглашения мерзких секретиков режима. И это не стрим, не интервью - это «процессуальное». (Не спишешь).
Гиркин посвящен во все, что было связано с первичной оккупацией Россией Донбасса, про то, как восемь лет, методично и подло разжигал Путин эту войну.
Много лишнего знает Гиркин и про кражу Крыма у Украины, про «Боинг», «Бук», массовые расстрелы под Донецком и Славянском.
Никто в Кремле точно не ведает «прорвет террориста - реконструктора » или нет. Начнет ли он кромсать ту самую «правду-матку» в лапшу или ограничится ее формальными порезами.
В любом случае, Путин всерьез струхнул.
Александр Невзоров, t.me