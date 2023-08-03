Украинская армия создала мощный плацдарм для захода в Донецк 3.08.2023, 8:21

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ВСУ разбили войска РФ на южном фланге под Авдеевкой.

Провал российской операции возле Бахмута стал очевиден еще в прошлом году, когда противник попал в Изюмский «котел». Оккупантам также будет невероятно сложно выдавить украинский гарнизон из Авдеевки.

Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, возле Авдеевки есть положительная динамика по уничтожению вражеских войск и восстановлению позиций ВСУ.

Полковник запаса отметил, что возле Авдеевки ВСУ на контратаке отбили наши позиции, когда захватчики попытались двигаться с юга. Так что ничего опасного не произошло. К тому же город уже 10 лет находится под огненным контролем россиян.

По его словам, оккупантам нужно в три или в четыре раза увеличить количество сил и средств, чтобы как-то попытаться выдавить украинский гарнизон из Авдеевки.

«Сейчас это просто нереально. И любое движение (россиян – ред.) на Авдеевку производит обратный эффект», – сказал Свитан.

Он подчеркнул, что украинская контрбатарейка на голову превосходит российскую. Поэтому здесь наблюдается положительная для ВСУ динамика по уничтожению российских войск и восстановлению наших позиций.

Полковник запаса считает, что это один из плацдармов для захода ВСУ в Донецк со стороны Ясиноватой. В целом же из Авдеевки можем зайти сразу в три города – Ясиноватую, Донецк и Макеевку.

Свитан объяснил, что провал военной операции россиян возле Бахмута был очевиден еще в прошлом году, когда ВСУ «срезали» Изюмский выступ. Тогда оккупанты пытались с севера окружить и взять Славянск и Краматорск, заходя из Изюма и Попасной, конечно, через Бахмут.

«Это был такой крест на всей российской южной операции», – подчеркнул полковник запаса.

Однако, заметил он, Евгений Пригожин создал некий информационный «котел» и затянул российскую армию в Бахмутский выступ, а затем главарь ЧВК «Вагнера» оттуда скрылся, оставив гибнуть регулярные силы страны-агрессора.

По его словам, сейчас армия противника в районе Бахмута и Соледара находится в плохой позиции, поскольку эти города – низины. ВСУ же заняли все высоты и будут дальше двигаться, вероятнее всего, на Горловку, ведь сейчас это оптимальный вариант.

Спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире украинского телемарафона 2 августа подтвердил, что на южном фланге Авдеевки украинские военные отбили позицию у российской армии.

По его данным, Силы обороны Украины начали наступательные действия на южном фланге и имеют первый серьезный успех: россияне отброшены в тыл.

«В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки», - рассказал офицер ВСУ.

Успех украинской армии на юге от Авдеевки отметили также эксперты DeepState на своей карте.

Судя по их данным, ВСУ срезали клин в районе Опытного, который потенциально нес угрозу окружения Авдеевки.

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