В Турове увидели черную ворону — и это сенсация 6 3.08.2023, 8:25

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Подобные случаи были известны в Беларуси только в 1931 и 1949 годах.

Белорусы часто жалуются на черных ворон, но это только потому, что путают их с галками и грачами. Белорусские вороны — серые, а черные распространены в Западной Европе и за Уралом. Но вот наконец и у нас заметили черную ворону, пока что единственную на всю страну, пишет «Дзікая прырода побач».

Прилетевшую во двор полакомиться рыбной требухой птицу заметила фотограф-птичница Инна Субботина 30 июля в Турове:

«Я сидела на крыльце, увидела черную птицу, которая через минуту слетела с крыши на дорогу, куда я ночью выбросила потроха от рыбы. Вернулась в дом за камерой. Когда начала подходить, птица взлетела на крышу с добычей. Позвала остальных, кто был дома, чтобы посмотрели.

Сразу мелькнула мысль о черной вороне: птица была как раз с ворону размером.

Думали также, что может быть молодой грач. Но когда она прилетела снова, я сделала фото в полете: по перу выглядит взрослой вороной в линьке, хвост прямой (у воронов должен быть ромбовидным).

Отправили орнитологу во Францию съемки, там черные вороны гнездятся. И первичное заключение — что это черная ворона», — рассказывает Инна.

В Беларуси черная ворона была известна только по двум особям, добытым в 1931 и 1949 годах в Гродненской области.

Многие ученые считают черную и серую ворону подвидами одного вида (к тому же, эти птицы дают плодовитые гибриды). Но некоторые систематики выделяют ее в отдельный вид.

Черную ворону трудно отличить от молодого грача.

Вся информация о птице отправлена в белорусскую орнито-фаунистическую комиссию. Только после рассмотрения комиссии будет вынесено решение о регистрации.

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