В Карелии вернувшийся с войны зэк вместе с другом убил шесть человек 9 3.08.2023, 8:31

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Оккупант был завербован ЧВК «Вагнер».

В карельском селе Деревянное в ночь на 1 августа обнаружили зарезанными пятерых мужчин и одну женщину. Убийства были совершены в двух частных домах, которые подожгли, чтобы замести следы.

Полиция задержала двоих подозреваемых: 37-летнего Максима Бочкарева и 38-летнего Игоря Софонова. Оба были судимы по тяжким статьям, в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и наркотики.

Как выяснила «Карелия.Ньюс», Софонов воевал в Украине и вернулся в Россию этой весной. Информацию подтвердили как местные жители, так и собеседники издания в силовых структурах. По словам источника, Софонов был завербован ЧВК «Вагнер». Однако на аватарке профиля во «ВКонтакте» у него стоит логотип связанного с Минобороны отряда «Шторм Z». Также Софонов разместил на своей странице несколько фотографий в военной форме и с оружием, сделанных на территории Украины.

Жертвами резни в селе Деревянное стали пожилой мужчина и его сын; два брата с инвалидностью, их сестра и гость-пенсионер. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК).

Во время заседания по избранию меры пресечения Софонов всячески пытался подчеркнуть принадлежность к военным и утверждал, что был ранен на фронте. На вопросы судьи он отвечал «Так точно». Суд арестовал обоих мужчин на два месяца. Им грозит пожизненное заключение.

18 июня главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что с войны в Россию вернулись 32 тысячи завербованных им заключенных, отработавших контракты. Все они получили помилование президента Владимира Путина.

Пригожин утверждал, что после освобождения бывшие зэки совершили 83 преступления. Однако доказательств своих слов он не привел. В конце июля стало известно, что командование ЧВК «Вагнер» разрешило всем заключенным, которые были завербованы для участия в боевых действиях в Украине, вернуться домой.

Прошедшие войну осужденные регулярно попадают в криминальные сводки. В начале июня в Чувашии задержали 23-летнего «вагнеровца» Никиту Любимова, который забил до смерти односельчанина.

Также в июне наемник ЧВК «Вагнер» Василий Мурачев расстрелял в Ангарске двух человек, один из которых погиб.

В мае полиция задержала 42-летнего новосибирца по обвинению в изнасиловании девочек 10 и 12 лет. Пригожин признал, что он служил в ЧВК «Вагнер».

До этого в Южной Осетии бывший наемник ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев зарезал инвалида с ДЦП Сослана Валиева. В конце марта в Кировской области за убийство соседки был задержан освободившийся из тюрьмы «вагнеровец» Иван Россомахин.

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