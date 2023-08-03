ВСУ получили мощное усиление из Польши 3.08.2023, 8:34

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В рядах украинской армии впервые появилась уникальная боевая техника.

В Вооруженных силах Украины впервые засветилась польская боевая машина Rosomak. Видео с этой техникой появилось в соцсетях. Известно, что машины Rosomak для украинских войск заказали в апреле. О преимуществах этих машин и их характеристиках рассказал в эфире «Апостроф TV» эксперт по вооружениям и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Rosomak – это основная боевая машина войска польского. Надо понимать, что она есть в виде боевой машины пехоты и БТР. То, что засветилось на видео, – это как раз колесная боевая машина пехоты. Она имеет боевой модуль с великолепной 30-мм автоматической пушкой Bushmaster. У нее итальянская башня от Oto Melara. То есть это 22-тонная машина, которая может плавать, обеспечивает классическую для любого плавающего бронетранспортера защиту от 14,5 мм пуль в лобовой проекции.

Надо понимать, что сама Rosomak – это довольно удачная машина. Во-первых, это лицензионная копия финской машины Patria. А Patria – это действительно определенный бестселлер на рынке БТР. Кроме Финляндии его заказали Швеция, ряд балканских стран. Отличный пример того, что Patria является качественной машиной – ее выбрала Япония. А это страна с огромным оборонным бюджетом, при том что мы говорим об одной из самых мощных экономик мира, которая может выбрать любую боевую машину в принципе. Но остановилась именно на Patria.

Польша в 2000-х годах также сделала выбор и максимально прагматично. Они купили лицензию на производство Patria, назвали ее Rosomak, поставили итальянский боевой модуль с американской автоматической пушкой - и вышла машина Rosomak, обеспечивающая перевозку до 8 бойцов десанта плюс 3 члена экипажа. Она имеет соответствующую защиту, которая может быть усилена. К примеру, из-за того, что там используется модульное двухслойное бронирование, верхний слой можно снять, поставить керамические панели, и защититься вплоть до 30 мм автоматической пушки советского образца. Но, конечно, после этого машина плавать не будет.

Машина обладает действительно качественными ходовыми характеристиками за счет мощного двигателя, высокой проходимости. Она объективно является достаточно прагматическим выбором польских Вооруженных сил. Если мы будем говорить об унификации украинской техники с натовскими образцами, то, на мой взгляд, когда необходимо будет выбирать колесную боевую машину, то нужно брать какой-то западный образец, уже доказавший свою реальную боевую эффективность, и налаживать его лицензионное производство в Украине. Потому что объективно технология, которую может реализовать украинская оборонная промышленность, к сожалению сейчас отстает от того, что реализуют на Западе.

Сейчас уже открыт путь, который проходили во всех странах, когда компания просто заходит, строит предприятие, и ты производишь оружие. /По аналогии с Leopard. Даже БТР Fuchs будут производиться лицензионно в Украине от Rheinmetall – это уже официально. Надо понимать, что это такой тестовый проект, потому что Fuchs хорошо известны, их можно собирать, но это тест. Его нужно пройти для того, чтобы затем перейти к производству гораздо более интересных вещей вроде БМП Lynx или танков Panther.

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