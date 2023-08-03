Военный эксперт: НАТО применит 5-ю статью в ответ на акт безумия Лукашенко 1 3.08.2023, 8:56

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Это будет сокрушительным ударом по его режиму.

Крахом режима Лукашенко и Путина закончится попытка наступления на территорию одной из стран НАТО, заявил в интервью Espreso.TV военный эксперт Александр Коваленко.

Эксперт заверил, что это акт безумия, на который вряд ли решится глава Кремля, потому что Альянс вынужден отреагировать на нападение и нанесет по России сокрушительный удар.

Военный эксперт ответил на вопрос о возможных намерениях Путина пересечь границу Польши с территории Беларуси с помощью «вагнеровцев»: «Что дальше? Они пойдут маршем на Варшаву? Конечно же, нет. Если НАТО применит 5-ю статью коллективной безопасности, то это будет концом режима Лукашенко и конец режима Путина».

«Скажу больше, даже если ЧВК «Вагнер» начнет какую-то гибридную операцию и вторгнется на территорию Польши, как об этом говорили российские псевдоэксперты, что они Сувальский коридор могут проломать или, как говорил Лукашенко, на Жешув пойдем, то вспомните, как они шли на Бахмут. За 10 месяцев они не смогли его захватить, они потеряли десятки тысяч своего личного состава убитыми, ранеными и пленными, а теперь возникает вопрос: они пойдут на Польшу?», — заявил эксперт.

Александр Коваленко напомнил, что на сегодняшний день Польская армия занимает второе место в Европе после армии Великобритании. Это значит, что у них есть силы и средства, чтобы моментально пресечь любые попытки вторжения на их территорию даже без НАТО.

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