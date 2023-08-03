Необычный метод: почему смартфон нужно класть в пустую чашку перед сном 3 3.08.2023, 9:04

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О таком лайфхаке знают немногие.

Зачем отказываться от легких жизненных трюков, которые могут упростить нашу жизнь? Один из таких лайфхаков касается нашего смартфона. Оказывается, не всем известно, что перед сном его полезно класть в пустую чашку, пишет nv.ua.

Некоторые сообразительные пользователи кладут свое мобильное устройство в маленький пустой контейнер каждый вечер. Обычно для этого используют чашку или стакан.

Оказывается, это дает интересный результат: звук становится громче, но зачем нам это перед сном?

Возможно вы идете спать, но вам необходимо следить за важными звонками или сообщениями. Выбрать звонок в режиме «не беспокоить» может не быть достаточно эффективным, а включение громкого звука — слишком назойливым.

Решение здесь пришло с неожиданной стороны. Если вы положите телефон в пустую чашку, звук станет громче из-за эффекта резонанса. Чаша усиливает звуковые вибрации телефона.

В результате, даже при низком уровне громкости, вы услышите звук звонка или сообщения.

Этот лайфхак поможет вам больше не пропускать важные звонки и сообщения ночью, а также сэкономить ваших близких от неожиданных пробуждений из-за громкого звука телефона.

Кроме того, подобный лайфхак понадобится, если вы слушаете музыку или смотрите видео, и хотите сделать громкий звук без использования дополнительных внешних динамиков.

Последнее, но не менее важное: не забудьте убедиться, что в чашке нет вашего любимого чая, а то испортите себе гаджет.

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