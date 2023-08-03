Как выглядят дома у моря, которые можно купить по цене минской «трешки» 3.08.2023, 9:13

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За такую сумму можно переехать сразу в несколько теплых стран.

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Минске составляет почти $120 тысяч. И это значительная сумма ‒ можно купить недвижимость не только в столице Беларуси, но и за границей.

Поэтому журналисты myfin.by посмотрели, как выглядят дома у моря в разных странах, которые продают примерно за те же деньги.

Грузия

В Грузии возле Батуми и недалеко от моря можно найти как минимум два неплохих варианта за эту стоимость.

Четырехкомнатный дом площадью 100 квадратных метров у самого побережья. К нему вдобавок участок ‒ 12 соток. У дома есть огороженная бамбуковым забором терраса. В доме свежий ремонт из современных материалов. Стоимость ‒ ровно $120 тысяч.

Вариант за $122 тысячи находится в горах, а не на побережье. Зато площадь дома составляет 245 квадратных метров. У дома также есть большая огороженная терраса. Из преимуществ хозяин отмечает высокие потолки, лепнину, паркетный пол. Правда, ремонт проводился давно ‒ кое-где даже отваливается штукатурка с потолка. Тем не менее большая часть комнат выглядит отлично.

Черногория

Дом недалеко от побережья в поселке Утьеха на 100 квадратных метров с небольшим двором на 180 квадратов. На первом этаже спальня, кухня, ванная комната и большая терраса. В доме сделана теплоизоляция и установлен кондиционер. Помещения полностью меблированы и оборудованы всей необходимой бытовой техникой.

Вариант с видом на море за €105 тысяч. В доме три этажа, площадь ‒ 100 квадратов, а площадь участка составляет 106 метров. Хозяин отмечает новый кухонный гарнитур, холодильник, стиральную машину и мебель. Дом полностью отремонтирован, обустроен новый водопровод и электропроводка. Пляж находится в 120 метрах от дома.

Испания

Дом на три комнаты площадью 65 кв. м всего в 500 метрах от моря. Это не отдельное здание с участком, а таунхаус с примыкающими к нему с боков другими зданиями. Зато для жителей таунхауса есть общий бассейн. Перед домом небольшая терраса. Внутри ‒ отопление и кондиционер, а также аккуратный ремонт. Цена ‒ €102 тысячи.

Половина дома в Санта-Пола общей площадью 75 квадратов можно купить за €112 тысяч. Внутри две спальни и хороший современный ремонт. Находится дуплекс среди таких же двухэтажных домов, разделенных на 2‒3 квартиры. До пляжа ‒ 10 минут езды на машине.

Италия

Одноэтажная вилла на 120 квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными, большой и светлой гостиной. Вокруг виллы 300 квадратных метров участка с ухоженным садом и дорожками. На территории есть кладовая и гараж. Пешком до моря примерно 20 минут. Стоимость ‒ €120 тысяч.

Также за €120 тысяч можно купить небольшой дом на склоне горы, зато с участком в 54 сотки и собственными восьмьюдесятью оливковыми деревьями. Здание отапливается дровяной печью и камином, вода централизованная, есть электрообогрев воды. Внутри кухня-гостиная, спальня и ванная комната. До моря ‒ 30 минут езды.

Греция

Если рассматривать жилье с хорошим ремонтом, то в Греции за эти деньги можно найти только дома с небольшими площадями. Например, коттедж на 53 квадратных метра и площадью участка 263 квадрата. Здесь один этаж, одна спальня, одна кухня и ванная. Внутри отличная отделка, есть камин и кондиционер. До пляжа 20 минут пешком. Стоимость ‒ €120 тысяч.

Дом на 43 квадратных метра с участком в 280 метров за те же деньги. Зато этот вариант находится в пяти минутах ходьбы от пляжа. Внутри уже не такой хороший ремонт, а одинаковый ценник можно объяснить близостью к побережью.

Болгария

За €120 тысяч можно рассчитывать на покупку виллы в современном комплексе недалеко от моря. В этом доме 108 квадратных метров, два этажа, на которых расположены гостиная и две спальни. Внутри неплохая современная отделка и два балкона, правда, с видом на лес, хотя вдали за другими домами виднеется и Черное море. А чтобы жить на первой береговой линии, нужно выложить как минимум €160 тысяч.

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