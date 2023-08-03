Белорусы стали меньше есть 1 3.08.2023, 9:26

Статистику не может скрыть даже пропаганда.

Судя по данным из нового статистического сборника Белстата, в 2022 году белорусы стали меньше есть. Употребление продуктов питания в домашних хозяйствах уменьшилось по всем пунктам, как среди городского населения, так и в сельской местности.

Потребление продуктов рассчитывается на одного члена домашнего хозяйства — то есть семьи — в килограммах в год: грубо говоря, общая сумма купленных продуктов в стране делится на число домохозяйств и их членов.

Больше всего белорусы съедают молочных продуктов, овощей, мяса, хлеба, меньше всего — рыбы и жиров. Но показатели снизились по всем группам продуктов.

Так, молочных продуктов в 2021 году усредненный белорус съел 328 кило, а в 2022-м — 284. Хлеба — в позапрошлом году 85 кг, а в прошлом — только 77. Мяса — 89 и 82 кило. Уменьшилось даже употребление картошки — с 59 до 57 кило.

Правда, сильное падение заметно в сравнении именно с 2021 годом, в котором по неизвестной причине потребление продуктов в стране оказалось выше обычного. Разница 2022-го с предыдущими годами не такая значительная.

Интересно, что хлеба едят больше всего в Брестской и Минской областях и меньше всего — в Минске. Еще в столице меньше всего потребили жиров, сахара, картофеля, а также рыбы и овощей, а больше всего — молочных продуктов и фруктов. Мяса больше всего съели в Гродненской, картофеля и сахара — в Гомельской, яиц — в Могилевской области.

Также в прошлом году снизилась и общая калорийность потребленных продуктов из расчета на одного члена домохозяйства в день: она составила 2630 ккал по сравнению с 2862 ккал в 2021-м в среднем по стране. При этом в малообеспеченных домохозяйствах калорийность составила в среднем лишь 1805 ккал. Самая большая калорийность питания была в Гродненской и Минской областях, а самая малая — в Минске.

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