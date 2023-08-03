ISW: В оккупированном Крыму нарастает паника 3 3.08.2023, 9:34

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Кремль приказал «военкорам» молчать о взрывах.

Кремль стал более чувствителен к спорам, что разгораются в российском информпространстве между влиятельными медиаперсонами и «военкорами» относительно сообщений о неудачах во временно оккупированном Крыму и на фронте в Украине, пытаясь сдержать панику.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Подобная картина в информационном пространстве России еще больше выявила недостатки в сообществе «военкоров», считают эксперты.

Так, российский провоенный блогер резко обвинил других видных «военкоров», которые критиковали поведение РФ в войне 2 августа, в том, что они «имбецилы», которые поддерживают «провокационные публикации» и «бешеную критику» Минобороны РФ.

Причиной таких жестких высказываний стала публикация блогерами изображений, показывающих последствия недавних ударов ВСУ по районах возле оккупированного Севастополя и на мосту Чонгар в Крыму, которые, по мнению некоторых источников, могут «безответственно сеять панику».

Печально известный пророссийский украинский блогер, поддерживаемый Кремлем, дополнительно обвинил одного из критически настроенных «военкоров» в краже краудсорсинговых сборов, предназначенных для российских сил.

В Институте изучения войны отмечают, что обе эти конкретные критические статьи привлекли значительное внимание других провоенных российских комментаторов, многие из которых поддержали критические каналы, подвергшиеся атакам за сообщения об ударах по Крыму.

Один «военкор» заявил, что вся проблема заключается в публикации фото предполагаемых украинских ударов по объектам в оккупированном Крыму, при этом подчеркнул, что оригинальные изображения взяты из украинских каналов Telegram.

Другой известный российский блогер заявил, что спор о размещении изображений последствий ударов в Крыму стал настолько напряженным, что привлек внимание крымского управления ФСБ и так называемого главы крымской оккупационной «администрации» Сергея Аксенова, вероятно, потому, что эти структуры заинтересованы в предотвращении паники на полуострове.

Спор вокруг этих двух «военкоров», наряду с сопутствующими обвинениями, свидетельствует о том, что вопрос об ударах по Крыму является «явно невралгической точкой в провоенном российском информационном пространстве», говорится в отчете.

Аналитики ISW напомнили, что ранее, после очевидного удара ВСУ по мосту Чонгар 29 июля, подавляющее большинство российских блогеров хранили молчание, а несколько избранных каналов просто репостили изображения нанесенного ущерба в последующие дни.

По оценке экспертов, отсутствие дискуссии среди «военкоров» после ударов по Чонгарскому мосту предполагает, что Кремль, возможно, официально приказал блогерам помалкивать о крымских ударах. Что еще раз подтверждает предыдущую оценку ISW и подчеркивает тот факт, что освещение событий на полуострове создало значительную напряженность в российском информационном пространстве.

«Российские власти, в том числе крымская оккупационная «администрация», кровно заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики через оккупированный полуостров из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения и поставит под сомнение способность РФ для эффективной защиты своей оккупированной территории», - указывается в публикации.

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