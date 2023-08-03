Анатолий Котов: Лукашенко допрыгался 2 3.08.2023, 9:41

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Анатолий Котов

Теперь любой инцидент с применением оружия на границах приведет к их полному закрытию.

О том, как аукнется режиму Лукашенко история с вертолетами, проникшими в Польшу, «Филин» обсудил с политологом Анатолием Котовым.

1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что воздушное пространство Польши нарушили два белорусских вертолета, проводившие учения вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе села Беловежа на очень малой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами.

— Начнем с грустного. Первое — польская ПВО не заметила два вертолета. Фактически инцидент был окончательно подтвержден, когда появились видео пролета двух белорусских вертолетов на территории населенного пункта Беловежа, снятое местными жителями, — комментирует инцидент Анатолий Котов. — Это как минимум третий грустный сигнал польской приграничной системе ПВО, которая явно нуждается в совершенствовании.

Первым сигналом было падение украинской зенитной ракеты в районе села Пшеводув, где в результате инцидента погибли два человека.

Второй сигнал — ракета, которая пролетела с территории Беларуси практически через всю территорию Польши: польское ПВО ее пропустило. Факты недостаточной защищенности и недостаточного контроля налицо.

Реакция Минобороны Беларуси — это тактика все отрицать, даже если тебя поймали «со спущенными трусами».

Это напоминает другой анекдот про мужчину в плацкарте, который загаживает вагон. Ему говорят: может быть, вы уберете за собой и перестанете здесь все пачкать? А он отвечает: а докажите, что это я. Собственно говоря, белорусское Минобороны уже не в первый раз выглядит таким образом.

Реакция польской стороны максимально сдержанная. Наверное, можно было более жестко отреагировать на этот инцидент, кроме как вызовом временного поверенного в МИД Польши и выражением протеста.

По сути дела, речь идет о нарушении воздушного пространства страны НАТО двумя военными вертолетами государства, которое ведет агрессивную войну с союзником Польши.

Вполне возможно, сдержанности посодействовали два фактора: первый — то, что эти воздушные суда изначально не были замечены, второй — то, что Польша не хочет провоцировать никакого конфликта без надобности с так называемым Союзным государством.

Речь будет вестись не о конфликте с Беларусью, а о непосредственном военном столкновении с Российской Федерацией, а это в любом случае неприятно и, наверное, полной готовности к такому конфликту прямо сейчас нет.

Теперь у Польши есть все основания для того, чтобы усилить группировку вдоль своей восточной границы, более серьезное внимание уделять тому, что там происходит, и в любой момент, не дожидаясь дополнительных обоснований, закрыть границу для как минимум перемещения товаров из Беларуси.

Любой следующий пограничный инцидент приведет к гораздо более серьезным последствиям, потому что терпеть эти вещи невозможно. И абсолютно логичная на этом фоне реакция Пентагона, которая подтверждает действия Польши, направленные на исправление выявленной ошибки. Хорошо, что эта ошибка выявлена в мирное время, хоть и конфликтное.

— Как вы думаете, насколько вероятна версия, что беларусские вертолеты залетели на территорию Польши нечаянно, потому что заблудились?

— Я склонен верить в эту версию, что абсолютно случайно залетели: прикрывали вертолет Лукашенко, обеспечивали безопасность в периметре. Потому что допустить мысль, что это было сделано абсолютно целенаправленно… Это, наверное, предпоследняя стадия, когда Лукашенко каким-то образом дернул за усы НАТО.

В Беларуси внутри военных кругов этот повод может быть использован в очередной раз для бравады: как мы к ним залетели, а они нам ничего не сделали. Но по факту все равно будут приняты меры по недопущению таких инцидентов со стороны армии впредь, потому что следующий неудачный огонек зажигалки — и взорвется большая пороховая бочка.

Все прекрасно знают, что на территории Беларуси есть тактическое ядерное оружие, есть куча мигрантов и ЧВК «Вагнер» — все в комплексе представляет достаточно серьезную гибридную угрозу для соседей.

Вполне возможно, в следующий раз не будут разбираться, насколько эта угроза серьезна или насколько кризис может быть урегулирован. Просто ответные меры будут абсолютно лояльного милитарного характера.

По сути, это было последнее предупреждение в адрес Александра Лукашенко, его режима и его военных. Нарываться на такое сознательно – на мой взгляд, запредельное даже для него безрассудство.

Любые предыдущие попытки как-то эскалировать ситуацию прямого очевидного отношения к белорусскому режиму не имели, это делалось руками и ногами нелегальных мигрантов.

— После этого инцидента в разных пабликах обсуждают возможность закрытия Польшей, Литвой и Латвией границы с Беларусью. Как оцениваете шансы на то, что это может произойти?

— Все аргументы и основания для закрытия границ уже есть. Два вертолета стали финальной точкой, когда уже никому ничего объяснять не нужно, зачем закрывается граница (в первую очередь для товарного движения, во вторую очередь — для движения людей, которое и сейчас достаточно ограниченный характер имеет).

Что станет последней каплей? Больше, чем 500 нелегальных мигрантов за сутки, либо нелегальные мигранты в комбинации с представителями ЧВК «Вагнер», либо вагнеровцы сами, которые попытаются пересечь границу с какими-то нехорошими целями.

То есть фактически сейчас Александр Лукашенко и его режим — заложники действий тех самых наемников, которых он сам пригласил в Беларусь.

Теперь любой инцидент, который будет связан с применением оружия на границе с ЕС (в любой комбинации: мигранты или «Вагнер») приведет к полному закрытию границ по соображениям безопасности.

Технически закрыть границу готовы достаточно давно, сейчас эти два вертолета дали Польше все аргументы, почему она имеет право так делать. Все аргументы не для населения, а в первую очередь для того, чтобы объяснить это главному пострадавшему от закрытия границ – Китаю: залетают военные вертолеты недружественного нам государства, извините, но ваши поезда поедут в объезд.

— Какими могут быть последствия этой меры для жителей Беларуси? Получается, они окажутся за «железным занавесом»?

— И да, и нет. Во-первых, если мы говорим просто о людях, то границу можно закрывать несколькими способами: закрыть ее для товаров, открыть для людей или закрыть полностью, оставив гуманитарный коридор.

В любом случае надо понимать, что внешний периметр гораздо более прозрачен и открыт для белорусов, чем может оказаться внутренний.

Режим может в любой момент в качестве ответной меры, поскольку ничем насолить серьезным обидчикам не сможет, «бомбить Воложин» — не выпускать белорусов из страны.

В принципе у него есть все основания для этого, даже не закрывая границу. Все окажутся невыездными по соображениям безопасности.

Поэтому нужно бояться не закрытия внешнего контура, а очередной гадости со стороны режима в отношении своих граждан. Если же произойдет полное закрытие границ, то, скорее всего, как минимум Польша откроет гуманитарный коридор.

Это будет не очень приятная процедура для тех, кто им воспользуется, но, по сравнению с нахождением на территории «Северной Кореи», которая на тот момент будет явно в предвоенном состоянии, это лучший вариант.

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