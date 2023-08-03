Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне, который утром вез людей на работу 1 3.08.2023, 9:47

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Есть раненые.

Утром 3 августа российские войска в очередной раз атаковали Херсон. На этот раз оккупанты ударили по общественному транспорту, в результате чего ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

«Очередной беспощадный обстрел врагом с самого утра! На этот раз оккупанты обстреляли общественный транспорт и людей, которые ехали на работу», - написал Мрочко.

В результате обстрела три человека получили ранения.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона.

В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российского удара. Каретой «скорой» их госпитализировали.

«39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Также тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь», - написал Пронудин.

«При тушении пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел», - сообщили в МВД Украины.

В результате атаки пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.

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