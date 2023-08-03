Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне, который утром вез людей на работу

Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне, который утром вез людей на работу1
- 3.08.2023, 9:47
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Есть раненые.
Утром 3 августа российские войска в очередной раз атаковали Херсон. На этот раз оккупанты ударили по общественному транспорту, в результате чего ранены три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.
«Очередной беспощадный обстрел врагом с самого утра! На этот раз оккупанты обстреляли общественный транспорт и людей, которые ехали на работу», - написал Мрочко.
В результате обстрела три человека получили ранения.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона.
В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российского удара. Каретой «скорой» их госпитализировали.
«39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Также тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь», - написал Пронудин.
«При тушении пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел», - сообщили в МВД Украины.
В результате атаки пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.