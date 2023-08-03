К Гомельскому медколледжу в этом году выстроилась огромная очередь из абитуриентов 3.08.2023, 9:53

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В чем причина?

В этом году к дверям медицинского колледжа в Гомеле выстроилась длинная очередь из абитуриентов. Фото шеренг желающих подать документы в учреждение образования облетели соцсети. В администрации колледжа объяснили, чем вызван такой ажиотаж.

Оказалось, что в этом году впервые за много лет учебное заведение объявило набор на специальность «сестринское дело» для выпускников 9 классов. В очереди как раз и стояли девятиклассники с родителями.

— Почему так получилось? Для нас это тоже загадка. Возможно, ребята посчитали, что чем быстрее подадут документы, тем больше будет вероятность поступить. Это, конечно же, не так. И мы не устаем объяснять школьникам и их законным представителям, что повлияет на результат только средний балл их аттестата, — прокомментировала ситуацию заместитель директора Гомельского медицинского колледжа Лариса Ковалевская.

Прием документов в медколледж на бюджет для выпускников 9 классов закончился 3 августа. По данным на вечер 2 августа, на сестринское дело от девятиклассников было подано 163 заявления на 34 места (из них 20 — целевики).

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