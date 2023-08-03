Сдали нервы: Скабеева набросилась на «эксперта» в прямом эфире 3.08.2023, 9:58

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Ольга Скабеева

Пропагандистка устроила истерику из-за «жеста доброй воли» войск РФ.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева уже не верит в российскую армию. Из-за в эфире она чуть не подралась с гостем своей программы.

Один из «экспертов» начал рассказывать, что российская армия якобы «уничтожила» более двух третей танков ВСУ, с якобы 600, которые были перед наступлением, сообщает «24 канал».

«То есть возможности вести устойчивую оборону и эффективное наступление в ВСУ «сокращаются», – нафантазировал россиянин.

Снова в мечтах «на Киев»

Тогда Скабеева решила спросить своего гостя, мол, можно ли тогда «идти на Киев». Так называемый «эксперт» решил дать заднюю и начал говорить, что «большую часть из «уничтоженных» танков можно восстановить».

«Но на Киев, да, мы вполне можем идти. Но вопрос интересный другой – мы стояли под Киевом, могли его «взять» еще в марте прошлого года. Отошли тогда, был жест доброй воли», – сказал пропагандист.

По его словам, это было элементарное желание Владимира Путина «предотвратить ядерную войну».

Вместо этого гостя перебила Ольга Скабеева и заявила, что складывались такие обстоятельства, что лучше было уйти.

«Дела нашей группировки, при всем уважении к «жесту доброй воли», складывались, это главные обстоятельства, мы же люди взрослые, и в Киевской, и в Черниговской так, что лучше было уйти», – сказала она.

Однако российская пропагандистка забыла отметить, что именно Вооруженные Силы Украины заставили россиян бежать.

Гость Скабеевой начал с ней спорить. Мол, все было «не совсем так». Но пропагандистка с ответом не заставила ждать.

«Совершенно именно так. И все люди следующие прекрасно понимают, поэтому, конечно, в итоге это было названо «жестом доброй воли», нашим «гуманизмом», – отметила Скабеева.

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