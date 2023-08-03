Экс-заведующую кафедрой могилевского вуза обвинили в «разжигании вражды»
- 3.08.2023, 10:02
В университете она проработала почти 20 лет.
Бывшей заведующей кафедры одного из университетов Могилева предъявлено обвинение в «разжигании вражды».
Как сообщил Следственный комитет, в марте — апреле 2022 года она на своей странице в соцсетях «неоднократно размещала доступные для свободного просмотра публикации, направленные на возбуждение вражды по признаку национальной и иной социальной принадлежности».
Политзаключенная почти 20 лет проработала в учебном заведении, имеет ученую степень. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.
Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК. До суда ее заключили под стражу.