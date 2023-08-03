«Звонят из администрации и просят взять еще ребеночка» 3.08.2023, 10:19

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иллюстративное фото

В Беларуси настоящая проблема с сиротами при живых родителях.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются дети при режиме Лукашенко. Многие из них становятся сиротами при живых родителях:

— Моя приятельница всю жизнь работала «мамой». Они оформили дом семейного типа и растили чужих детей. За свою жизнь, кроме своих четырех, они вырастили еще 21 ребенка. Сейчас моя знакомая уже на пенсии. Я имела наглость поинтересоваться, сколько же платят такой уважаемой женщине, которая спасала детские жизни.

Ответ меня шокировал — чуть больше 500 рублей. Объяснила она мне размер своей малой пенсии тем, что на протяжении всей жизни имела совсем низкую зарплату. Ведь оплачивалась ее работа мамы как ставка учителя, но без всяких премий, доплат, просто голый тариф. Поэтому и пенсия такая.

А еще начала она мне жаловаться, что уже хочется ей отдохнуть, но ведь не дают, звонят из администрации и просят взять еще ребеночка, так как нет больше в нашем районе людей, у кого болит душа за чужих детей.

Читательница сайта Charter97.org рассказывает, что ее приятельница была возмущена похищениями режимом Лукашенко украинских детей:

— Фраза, которую она повторяла снова и снова: «Нам за своими некому ухаживать». Посмотрите, сколько детей-социальных сирот. Что им дает государство, кроме мизерного потребления и образования-идеологии. А они отрывают украинских детей у родителей, у родных и везут их к нам. Кто же их будет ухаживать? Кому они нужны? На этом риторическом вопросе мы попрощались.

Мне же подумалось, а сколько на сегодняшний день Лукашенко оставил наших деток без родителей, бросив их из-за надуманных обвинений за решетку! Сколько родителей сошли с ума от дешевых «чернил», которые продают 24 часа в день. Вот он, результат руководства диктатора: дети-сироты при живых родителях.

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