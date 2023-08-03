«Процесс работы очень втянул, я начала ловить кайф» 3.08.2023, 10:30

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Белоруска поработала в польской клининговой компании и решила открыть свое дело.

Эмилия переехала из Минска в Краков в начале 2021 года. По образованию она учитель английского, но работала 2D-художником в GameDev и дизайнером. В Польше девушка устроилась мастером татуировки. Но два месяца назад ушла в клининг.

Сначала Эмилия получала заказы через клининговую компанию, но однажды поняла, что выгоднее начать собственное дело. Инвестиции невелики, а делиться заработанным не нужно.

Эмилия рассказала MOST, сколько можно заработать в клининге, с чем придётся столкнуться и как начать работать на себя.

— За два месяца работы удалось обзавестись постоянными клиентами?

— Да. Я бы и рада уже отдохнуть, но работы приходит всё больше и больше. Люди начали делиться моими контактами. Сейчас я делаю по три полные уборки в день.

— Изначально ты работала в компании. Какими были финансовые условия?

— Фирма брала до 50% с каждой уборки. Если заказ был на 150 злотых, то в лучшем случае я получала с него 80. При этом критериями их комплексной уборки было просто пройтись тряпкой, смахнуть пыль, помыть полы — и всё. Я более щепетильна: проверяю и микроволновки, и духовки, и холодильник чищу; если это посудные шкафчики — вынимаю всё оттуда, убираю шкаф внутри и лишь после возвращаю посуду. И так во всём.

«После недели работы начался дикий кашель и тяжесть в лёгких»

— Как ты пришла к открытию своего дела?

— Мне не нравилась бизнес-модель клининговой компании, где я работала, и их отношение к сотрудникам, а порой и к клиентам. К тому же средства, которые они выдавали клинерам, были опасны: ужасно токсичны и неприемлемо концентрированы даже для сложного типа уборки. После недели работы с ними у меня начался дикий кашель и тяжесть в лёгких. В какой-то момент я поняла, что это никуда не годится. Нужно идти своим путём. А процесс работы очень втянул, я начала ловить кайф.

— Сколько пришлось вложить в открытие своего бизнеса?

— Закупка инвентаря — от вёдер и перчаток до моющих средств и мелочей — стоила меньше 100 долларов.

— Как варьируется стоимость твоей уборки?

— Однокомнатная квартира — от 150 злотых, «двушка» — 200—300, «трёшка» — от 300 злотых. Цена зависит от разных факторов: сколько в квартире санузлов, какой тип загрязнения. Если это рвота, фекалии, птичий помёт или какие-то органические жидкости, конечно, цена будет выше. Например, недавно я убирала рвоту и фекалии старого лабрадора — та уборка стоила значительно дороже.

— Ты работаешь сама или у тебя есть сотрудники?

— Я пыталась искать людей себе в помощь и даже платила им больший процент от заказа, нежели брала сама. Но качество работы ни одной из них меня не устроило. А мои претензии и советы они всегда воспринимали в штыки. Поэтому пока я продолжаю путь одна. Но буду пробовать найти ещё кого-то.

— Как ты ищешь клиентов?

— Когда я ушла из клининговой фирмы, многие из тех, у кого я убирала, начали искать меня в соцсетях, писать и звонить. В итоге заработало сарафанное радио. Например, на днях убирала квартиру и мыла окна — справилась с работой быстро и качественно. Заказчик очень удивился и дал мой контакт своим родителям — в понедельник иду убирать уже к ним.

«Клиенты делали жертвоприношение кому-то из своих богов»

— Бывают забавные ситуации?

— Однажды я должна была убирать квартиру людей азиатской внешности. Оказалось, что в одной из комнат они делали жертвоприношение кому-то из своих богов: всюду на тарелках были разложены ягоды. Меня попросили не прикасаться к тарелкам и убирать всё только вокруг них. Что ж, сделала так, как попросили. Люди остались довольны.

— Как вообще человек искусства оказался в клининге?

— Одна моя подруга собралась переезжать в Польшу и попросила меня поискать ей работу с быстрыми выплатами. Я наткнулась на объявление от одной клининговой компании — и через два дня сама отправила туда заявку. Вышло совершенно спонтанно: на тот момент работала тату-мастером. Но дело в том, что у меня есть некий психологический «затык»: я не могу брать деньги у мужа на свои нужды. А занятие татуировкой требует серьёзных вложений: и материалы, и инструмент, и аренда помещения. Так я и попала в сферу клининга.

В итоге работа клинера стала для меня целой философией и творчеством, а не просто чем-то из разряда «помахать тряпкой». Я чувствую символизм процесса: наводя порядок в помещении, я будто навожу порядок в своей голове. Отдельное удовольствие — созерцание результата проделанной работы и получение оплаты за него. И я очень рада делать то, что делаю.

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