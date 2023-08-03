В СНБО раскрыли секреты оружия для ударов в глубь территории РФ 1 3.08.2023, 10:34

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Но не все можно рассказывать.

Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для проведения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время эфира телемарафона «Единые новости». Он отметил, что Украина не ограничена никакими запретами на использование своей собственной военной техники для атак по территории РФ.

Данилов подчеркнул, что государство-агрессор Россия начала против Украины полномасштабную войну, атаки по нашей территории происходят чуть ли не каждый день, в результате чего гибнут гражданские люди, включая детей. В такой ситуации «какие должны быть табу»?

Он также отметил, что украинская сторона имеет договоренности со странами-партнерами о том, что предоставленное ими оружие не будет использоваться по территории России. Это необходимо во избежание обвинений в их причастности к войне Украины с Россией.

Однако Данилов указывает, что эти ограничения не касаются оружия украинского производства.

«Хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN о морских дронах - это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран», – заявил чиновник.

Данилов также отметил, что подобные разработки успешно выполняют боевые задания.

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