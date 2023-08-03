ВСУ продавили южный фланг россиян и наступают на Бахмут 4 3.08.2023, 10:49

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Оккупантов отбросили от Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки.

Силы обороны Украины наступают южнее Бахмута. Там россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции возле Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки.

Оккупационные войска также попытались контратаковать на направлении Урожайное – Благодатное, а также у Старомайорского, все атаки украинские воины отразили. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук, пишет Military Media Center, деятельность которого координируется Министерством обороны Украины.

По словам Ковальчука, на южном фронте украинские воины отразили атаки россиян. Там враг «совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского».

На юге Украины оккупанты, по данным Генштаба, несут значительные потери, осуществляют перемещение подразделений и задействуют резервы.

Горячо ныне и на востоке. Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут.

Представитель Генерального штаба отметил, что при этом россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки.

В то же время, украинские воины сдерживают наступление российских войск также на Купянском и Лиманском направлениях.

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