«Смех детей и взрослых — это страх «ябатек» 3.08.2023, 10:55

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Почему в Минске закрылся парк аттракционов Dreamland?

Читательница сайта Charter97.org высказалась о закрытии известного парка аттракционов Dreamland:

— В Минске все по-старому! Мест развлечений становится с каждым днем все меньше и меньше: сначала белорусы потеряли Купаловский театр, потом для уничтожения ТЮЗа поставили жену Макея, позакрывали арт-пространства, позапрещали концерты, добрались до фитнес-центров, ну и перешли к паркам развлечений.

Парк Dreamland действовал в Минске почти десятилетие, приносил радость и детям, и взрослым. Здесь были и аттракционы, и аквазона, да уйма развлечений на европейском уровне. Мне кажется, что каждая семья с детьми хоть раз была в этом парке. Но смех детей и взрослых — это страх «ябатек». Ведь когда человек смеется, он не боится! Он раскрепощен, хочет быть активным, а не скованным и подчиненным.

Появилась информация, что сам владелец не заинтересован в ведении бизнеса. Оно и не удивительно, кто захочет вести бизнес в стране, где не до законов. Но мне парка жалко просто как мать двоих детей, для которых снова уменьшилась область развлечений.

Как же цирк, спросите вы? В цирке мы, кстати, ни разу за 8 лет жизни наших детей не были. Вот пусть бы цирк и уехал, вместе со всеми клоунами от власти.

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