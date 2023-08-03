Сотни ликвидированных оккупантов: ВСУ показали пушку «Гиацинт» в работе 3.08.2023, 11:00

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Сильное видео.

Украинские военные показали в работе пушку «Гиацинт», с помощью которой за месяц уничтожили сотни российских захватчиков.

Об этом сообщает 47-ю отдельная механизированная бригада ВСУ в Facebook.

За месяц украинские артиллеристы с помощью советской пушки «Гиацинт» обезвредили большое количество вражеских взводных опорных пунктов, уничтожили два ПТУРа, советский транспортер-тягач, который в народе называют «мотолыга».

Также украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады за месяц с «Гиацинтом» уничтожили около десяти единиц бронированной техники врага, три грузовика и сотни российских оккупантов.

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