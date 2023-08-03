Певице Патриции Свитиной присудили 2,5 года «домашней химии» 3 3.08.2023, 11:07

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Патриция Свитина

В 2020-ом году она отказалась от стипендии Лукашенко.

В Минске огласили приговор певице Патриции Свитиной, которую судили за протесты, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал ее виновной в участии в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Ей назначили два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Свитина находилась под стражей с мая. После вынесения приговора ее освободили в зале суда.

Напомним, Патриция Свитина, в то время студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств, в 2020 году стала лауреатом 2-й степени международного фольклорного конкурса «Как на речке было на Фонтанке» в Санкт-Петербурге. За это она получила стипендию специального фонда Лукашенко.

Однако после «выборов» девушка публично отказалась от награды в знак протеста против насилия со стороны властей и силовиков.

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