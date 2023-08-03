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Российская армия начала отступление на Юге под давлением ВСУ

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  • 3.08.2023, 11:08
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Российская армия начала отступление на Юге под давлением ВСУ

Украинские войска нанесли два мощных удара.

На прошлой неделе ВСУ значительно активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге, очевидно нацеленными на города в Запорожской области: Мелитополь у Азовского моря и Бердянск на востоке на Азовском побережье.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается в публикации, официальные лица США заявили, что наращивание украинских сил на прошлой неделе произошло в то время, когда ВСУ расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что российские войска перенапряжены и испытывают проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

Филип Бридлав, генерал ВВС в отставке, который был главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, согласился с этим и сказал, что по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

«Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как русские отступают», - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. По данным британской разведки, на юге Украины ожесточенные бои продолжаются в двух секторах. У российской армии наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

На прошлой неделе несколько изданий сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ. Усиленные группировки ВСУ ведут операции по продвижению на юг в районе Орехова.

К югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России. Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.

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