Путин попал в занимательную ловушку 2 Леонид Невзлин

3.08.2023, 11:15

3,018

Леонид Невзлин

Эрдоган хитер и умеет оценивать выгоду.

Путин поговорил с Эрдоганом и оказался в занимательном кейсе. «Лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию», - сообщило по итогам разговора турецкое агентство «Анадолу». «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», - гораздо осторожнее сообщает пресс-служба Кремля.

Что теперь получается? Если Путин в Турцию не поедет, это будет означать, что он струсил. И ничего другого. С одной стороны, во всем мире его репутация такова, что хуже уже все равно не будет. Но вот продемонстрировать собственному электорату страх перед Гаагой – это будет полный провал бывшего мачо.

Придется ехать, выходит. Можно успокаивать себя тем, что Турция не присоединялась к Римскому статуту Международного уголовного суда. То есть, может Путина и не выдавать в Гаагу по ордеру МУС. Но Путин в данном случае – превосходный товар на международном рынке. А Эрдоган хитер и умеет оценивать потенциальную выгоду.

А она в данном случае просматривается и персональная, и для возглавляемой им Турции. Эрдоган весьма амбициозен, в том числе с точки зрения своей роли в многополярном мире. Выдача Путина международному суду в один момент выводит турецкого президента в лидеры глобальной истории, позволив обеспечить судебный процесс над главным военным преступником современности. И это будет решающий вклад в то, чтобы прекратить кровавую войну, которую Россия ведет в Украине.

Очевидно, что, отправив Путина в Гаагу, Эрдоган мощно усиливает позицию на переговорах о включении Турции в ЕС, позиционирует свою страну как ключевого участника НАТО и может вести речь о получении всевозможных экономических и политических преференций. А они ему очень нужны с учетом того, что экономика Турции находится не в лучшем состоянии, а страна все еще восстанавливается после разрушительного землетрясения.

Конечно, если Путин поедет в Турцию, он будет требовать для себя всяческих гарантий, получит сотни рекомендаций от своих друзей и советников. Но поможет ли это?

Леонид Невзлин, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».