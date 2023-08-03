В Беларуси растут цены на автомобили родом из нулевых 3.08.2023, 11:24

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В чем причина?

Купить 20-летний автомобиль, проездить на нем два года и продать на 20% дороже. Обычная практика для нашей страны, хотя по логике цены на автомобили с годами должны падать, а не расти, отмечает nashaniva.com.

Дорожают автомобили почти во всех ценовых сегментах

В течение последних двух-трех лет цены на автомобили подросли не только в Беларуси. Среди основных причин — пандемия COVID-19, нехватка полупроводников, а позже и высокий уровень мировой инфляции.

Что касается Беларуси, то к общим мировым причинам, которые хоть и не очень сильно, но повлияли на цены на авто в нашей стране, добавились куда более значительные региональные.

Из-за санкций и ухода из России мировых автопроизводителей в Беларуси и России быстро начал наблюдаться дефицит новых авто, вызвавший значительный рост цен.

С подержанными авто, которые везут к нам из Европы и США, тоже не все просто, так как из-за санкций в транспортной и финансовой отрасли сильно возросли расходы на доставку и оплату машин.

«Сейчас ставки на доставку авто из Европы или США примерно в два раза выше по сравнению с летом 2021 года», — говорит перевозчик.

По его словам, на пике цены за доставку легкового авто из Германии до Минска доходили до 1800—2000 евро.

«Например, еще до закрытия Брузгов, летом 2021 года, из Бельгии или Голландии до Гродно или Бреста мы доставляли машины по 650 евро за штуку. Сейчас меньше чем за 1200 вряд ли кто-то поедет в эти страны».

Ставки на доставку авто из Клайпеды, куда приходят автомобили из Штатов, тоже подросли.

«Долгое время стандартная ставка была 350—400 долларов за авто из Клайпеды до Минска. На пике доходило до 800—1000, но сейчас пошел спад до 600», — делится мужчина.

Проблемы с оплатой

Помимо возросших цен на доставку, собеседник называет проблему с расчетами, которые также приводят к дополнительным расходам.

«Если повезет и банк европейского продавца принимает платеж из Беларуси, то расходы вырастают не так сильно. Приблизительно с 40 до 200 долларов. «Альфа-Банк» раньше брал за платеж 120 рублей, а теперь — 600», — приводит пример бизнесмен.

Но, по словам собеседника, зачастую бывает так, что для того, чтобы приобрести машину, нужно провести ее через фирму-прокладку, так как многие продавцы в ЕС не готовы продавать на экспорт в Беларусь. Тогда цена автомобиля возрастает еще минимум на 500-700 евро.

«Купить автомобили из Штатов и рассчитаться за них тоже непросто. Банки берут бешеные комиссии за переводы в США, плюс заставляют покупать доллары у них. Можно рассчитаться за авто наличными в Минске, но за это посредники берут 4,5% от стоимости авто», — объясняет бизнесмен.

Как видим, причин, влияющих на стоимость только привезенных авто, хватает. С новыми тоже остается проблема дефицита. Машины, которые есть у дилеров, сейчас стоят гораздо дороже, чем это было до войны.

Но самое главное — уменьшился выбор, особенно в бюджетном сегменте. Раньше новый «бюджетник» можно было купить по ценам от 10 тысяч долларов, сейчас на это потребуется не менее 14 тысяч.

По цепочке дорожают и подержанные авто, которые уже годами и даже десятилетиями ездят по Беларуси.

По словам собеседника из числа перекупов, самые востребованные авто в ценовом сегменте до 7—8 тысяч долларов.

«Лучше всего продаются машины по цене около 5 тысяч долларов — это самые «народные» автомобили, на которые есть стабильный спрос независимо от времени года. Более дешевые за 2-3 тысячи тоже хорошо идут, но с такими сложно работать, так как там почти невозможно приобрести что-то в более-менее достойном состоянии», — признается перекупщик.

Что касается цен, то, по наблюдениям собеседника, за последние 1,5—2 года «народные» автомобили подорожали приблизительно на 20-30% в зависимости от модели.

«Ресурсные модели всегда были в цене, но сейчас такое время, что даже когда-то не очень популярные машины продаются быстро и по ценам выше средних. Главное, чтобы машина была «живая».

Сейчас вполне нормальная ситуация, когда после 2-3 лет эксплуатации человек продает своего «корча» на пару сотен или даже на тысячу дороже, чем он его покупал», — говорит мужчина.

Среди недавних примеров собеседник упоминает Renault Clio, который два года назад было сложно продать за 2500 долларов, а сейчас такие же модели в хорошем состоянии продаются за 3000-3500.

Перекупщик отмечает, что из-за роста цен на возрастные авто на белорусском рынке стало появляться много авто в возрасте 10+, которые везут на продажу из Европы.

Раньше, когда кто-то и пригонял из Европы непроходную машину (это авто, которому более пяти лет. — прим.), то это, скорее, были единицы, так как выгода если и была, то небольшая. Но сейчас ситуация изменилась, и в Беларусь начали пригонять много таких авто.

Собеседник объясняет это тем, что в западных странах авто старше 10 лет стоят дешево.

«В Беларуси последние годы машины лишь дорожают. Из-за этого поток таких авто из Европы стал довольно заметен. Это выгодно, даже несмотря на то, что половину финальной цены автомобиля составляют таможенные платежи и прочие расходы», — говорит он.

Стоит ли ожидать падения цен?

Оба собеседника сходятся во мнении, что ожидать падения цен на автомобили не стоит. Особенно если речь идет о «народных» вариантах.

«Самыми востребованными остаются «ресурсные» автомобили, которые можно дешево обслуживать, что-то сделать самому в гараже или у подъезда. Из-за этого мы видим, что те же Audi или Volkswagen конца 90-х и начала 2000-х снова начали дорожать, так как спрос большой, а 20-летних машин в достойном состоянии остается все меньше», — говорит перекупщик.

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